Promotie: Model-based therapy in allogeneic hematopoietic cell transplantation

Allogene stamceltransplantatie wordt gebruikt als een behandeling van diverse zeer ernstige, levensbedreigende, goed- en kwaadaardige aandoeningen. Echter, de behandeling op zich is ook zeer risicovol, waarbij de kans op overlijden aan de behandeling, afhankelijk van de ziekte, 10-40% is. De volledige behandeling bestaat uit (1) selecteren van een donor, (2) afbreken van het immuunsysteem van de patiënt, (3) de transplantatie, en (4) herstel van het nieuwe immuunsysteem. In dit proefschrift zijn wiskundige modellen gebruikt om verschillende onderdelen van deze zeer risicovolle behandeling te verbeteren.

De donor is bij voorkeur een broer of zus, van wie het immuunsysteem genetisch identiek is aan dat van de patiënt. Dit is echter vaak niet mogelijk, waardoor alternatieve donoren gezocht moeten worden. In dit proefschrift is gevonden dat navelstrengbloed een uitstekend alternatief is met uitkomsten vergelijkbaar aan eerder voorkeursdonor. Vergeleken met andere alternatieven zijn er minder lange termijn complicaties en een sneller herstel van het immuunsysteem.

Het immuunsysteem wordt vaak afgebroken met combinaties van hoge dosis chemotherapie vaak bestaande uit de middelen busulfan en fludarabine. Busulfan wordt reeds op maat gedoseerd, maar voor fludarabine is nog niet goed vastgesteld hoe dit het best gedoseerd kan worden. In dit proefschrift is aangetoond dat het precies doseren van fludarabine kan zorgen voor sterk verhoogde kans op overleving, doordat de behandeling zelf veiliger gegeven kan worden. Ook zijn er methodes ontwikkeld om dit uit te voeren. De verschillende studies dragen bij aan een betere kans op overleving van patiënten na een stamceltransplantatie.