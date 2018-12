Promotie: Minimally invasive liquid biopsy analysis of B-cell non-Hodgkin lymphomas

In dit proefschrift laten wij zien dat het mogelijk is om patiënten met een centraal zenuwstelsel (CZS) lymfoom te diagnosticeren en te monitoren in lichaamsvloeistoffen (‘liquid biopsies’) die op een weinig ingrijpende manier en in een vroeg stadium van de ziekte verkregen kunnen worden.

De CZS lymfomen die in dit proefschrift onderzocht zijn worden gekenmerkt door een specifieke mutatie in het MYD88 gen, welke in ≥80% van de gevallen voorkomt. Door hun lokalisatie in het CZS gaat het nemen van een weefselbiopt gepaard met een risico op ernstige complicaties. Middels een zeer gevoelige techniek, zogenaamde digitale druppel PCR (ddPCR), hebben wij onderzocht of het mogelijk is deze lymfomen in laag volume lichaamsvloeistoffen (‘liquid biopsies’) met een lage hoeveelheid DNA te detecteren.

Wij laten zien dat CZS lymfomen middels ddPCR voor MYD88 mutatieanalyse kunnen worden aangetoond in zowel hersenvloeistof, oogvochten (glasvocht én voorste oogkamer vocht) en zelfs bloed. Tevens tonen onze resultaten dat MYD88 mutatieanalyse van toegevoegde waarde is ten opzichte van de routine biomarkers in deze liquid biopsies.

Deze methode is effectief, betrouwbaar en veel minder ingrijpend voor de patiënt dan bestaande methoden, zoals een weefselbiopt. Daarnaast kan op deze manier in een vroeg stadium kanker worden aangetoond, waardoor tijdig met de behandeling kan worden gestart met als doel behoud van kwaliteit van leven en een zo goed mogelijke prognose voor de patiënt. De resultaten van dit onderzoek worden nu al in de kliniek van het UMC Utrecht toegepast om de zorg voor patiënten met een CZS lymfoom te verbeteren