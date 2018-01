Promotie: Minimaal invasieve chirurgie voor maagkanker

In Nederland ondergaan jaarlijks ongeveer 500 patiënten met maagkanker een curatieve maagresectie. Deze procedure gaat echter gepaard met een substantieel risico op complicaties, en de 5-jaars overleving is slecht. Het onderzoek in dit proefschrift is er op gericht om de uitkomsten van de curatieve behandeling van patiënten met maagkanker te verbeteren.

Het eerste deel van dit proefschrift evalueert de introductie van minimaal invasieve maagresecties, welke in toenemende mate worden verricht. De introductie van minimaal invasieve maagresecties in Nederland is veilig verlopen met betrekking tot korte termijn oncologische en postoperatieve uitkomsten. Bovendien lijkt een minimaal invasieve benadering voordelen te bieden boven een open benadering, zoals een korter ziekenhuisverblijf, minder complicaties en betere kwaliteit van het leven. Om een definitief antwoord te geven welke chirurgische benadering beter is, is de LOGICA-trial ontwikkeld.

Het tweede deel onderzoekt de meerwaarde van verschillende chirurgische technieken. In tegenstelling tot een minimaal invasieve benadering dient de resectie grondig te zijn – waaronder een uitgebreide lymfeklierdissectie en verwijdering van het omentum – om een ​​optimaal oncologisch resultaat te behalen.

In het derde deel wordt onder andere inzicht gegeven in factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van leven na een maagresectie. Verder blijkt dat de timing van de behandeling niet van invloed is op de overleving van patiënten met maagkanker. Als laatst is een nieuwe landelijke studie opgezet met als doel dat de behandeling in de toekomst meer op maat gesneden wordt.