Promotie: Militair Medisch Ondersteunende Organisatie: geleerde lessen van de uitzending in Afghanistan

De uitzending in Afghanistan heeft een grote impact gehad op het Nederlandse leger en haar personeel. Zorgvuldige registratie, analyse en evaluatie van zowel positieve als negatieve ervaringen tijdens deze uitzending kunnen de militair geneeskundige organisatie helpen bij het verbeteren van de medische zorg die moet worden geleverd aan militairen die gewond raken tijdens huidige en toekomstige missies. De militair-specialist die wordt uitgezonden moet zich bewust zijn van en voorbereid zijn op het feit dat hij of zij te maken kan krijgen met kinderen en volwassenen die verwondingen hebben die anders en vaak veel ernstiger zijn dan in een civiele praktijk in Nederland. Beperkte middelen, een vijandige omgeving, lastige klimatologische omstandigheden en soms lange evacuatietijden, dragen bij aan werkomstandigheden die een ongekende combinatie van vaardigheden vereisen. Een grote uitdaging voor de toekomstige militair chirurg is het zoeken naar manieren om essentiële vaardigheden en kennis te behouden wanneer blootstelling aan gevechtssituaties vermindert. Integratie met civiele trauma zorgsystemen is essentieel voor opleidingsdoeleinden, onderzoek en het behouden van vaardigheden, kennis en blootstelling van militair medisch personeel. Een van de pijlers van internationale, gezamenlijke traumazorg is coalitiebrede, uniforme dataverzameling. Internationale consensus met compatibele dataverzamelingsmethodes dient zo spoedig mogelijk worden nagestreefd. Wanneer civiele en militaire autoriteiten zich toeleggen op samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaring kan dat tot wederzijdse kwaliteitsverbetering leiden.