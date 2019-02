Promotie: Microglia in psychiatric disorders - a search for immune activation

Al meer dan een eeuw wordt er gesuggereerd dat het immuunsysteem betrokken is bij het ontstaan van schizofrenie (SCZ), bipolaire stoornis (BD) en depressie (MDD). Onderzoekers vonden veranderingen in belangrijke genen van het immuunsysteem en een verhoging van chemokines en cytokines, belangrijke immuunstoffen in het lichaam, in patiënten. Het is duidelijk dat het immuunsysteem een rol speelt bij deze drie stoornissen, maar niet exact op welke manier. Dit proefschrift is gefocust op microglia, de immuuncellen van het brein. Deze cellen zijn essentieel voor het bestrijden van ziekten en het opruimen van afval in het brein. Daarnaast zijn ze nauw betrokken bij de ontwikkeling van de hersenen, onder andere door het elimineren van foutieve of overbodige neuronen en het stimuleren van de groei van nieuwe neuronen. Tot nu toe is nog vrij weinig bekend in hoeverre zij bijdragen aan het ontstaan van SCZ, BD en MDD, maar er wordt gesuggereerd dat de microglia overactief zijn, resulterend in de psychische klachten.

Het belangrijkste doel was om de microglia in deze drie stoornissen zo goed mogelijk in kaart te brengen en te onderzoeken of deze cellen anders zijn in hersenweefsel van patiënten ten opzichte van controles, oftewel mensen zonder een psychiatrische stoornis. Voor dit proefschrift is gebruikt gemaakt van een bijzondere techniek, waarbij microglia uit het brein van overleden patiënten en controles werden gehaald waarna ze gekarakteriseerd konden worden. Wij hebben laten zien dat de geïsoleerde microglia verschillen van andere immuuncellen, zoals monocyten, en dat ze hun immuuneigenschappen behouden zodra ze uit het brein gehaald zijn (hoofdstuk 2). Ook ontwikkelden wij een methode waarbij de eiwitexpressie van de cellen direct na het isoleren bewaard bleef en later ontrafeld kon worden. Dit had als grote voordeel dat de samples eerst allemaal verzameld en later tegelijk geanalyseerd konden worden, waarbij technische variatie tussen de samples geminimaliseerd werd. Hierbij ontdekten wij onder andere dat de eiwitexpressie van microglia specifiek is voor het hersengebied waaruit ze geïsoleerd worden (hoofdstuk 3).

Microglia in levende mensen worden momenteel vooral gevisualiseerd met behulp van het eiwit TSPO. Echter, verschillende onafhankelijke onderzoeken rapporteerden verhoogde, verlaagde, of zelfs gelijke expressie van TSPO in patiënten met SCZ. In post-mortem weefsel vonden wij dat de expressie van TSPO vergelijkbaar was tussen patiënten met SCZ en controles (hoofdstuk 4). Ook bleek dat TSPO niet direct gerelateerd was aan immuunactivatie van microglia. Dit betekent dat TSPO mogelijk geen goede marker is om microglia te meten in het brein van patiënten met SCZ. Daarnaast ontkrachtten wij de hypothese dat SCZ een neuroinflammatoire ziekte is (hoofdstuk 5). Wij vonden geen verschil in het aantal microglia of tekenen van immuunactivatie in patiënten met SCZ. Echter, meer T-lymfocyten werden geobserveerd in het parenchym van patiënten, wat mogelijk gerelateerd is aan veranderingen in genen die betrokken zijn bij de interferon response, een belangrijke cytokine voor het immuunsysteem.

In zowel BD als MDD vonden wij geen aanwijzingen dat microglia een immuungeactiveerd profiel hadden. In BD was het aantal microglia in patiënten en controles gelijk, hadden ze geen geactiveerde morfologie, oftewel ronde vorm, en was de eiwit- en genexpressie vergelijkbaar (hoofdstuk 6). Een grote transcriptoomanalyse is uitgevoerd op microglia geïsoleerd uit het brein van patiënten met MDD en controles (hoofdstuk 7). In totaal kwamen 194 genen verschillend tot expressie in de patiënten ten opzichte van de controles. Hiervan was de expressie van 188 genen verminderd en zes genen verhoogd. De genen met het grootste expressieverschil tussen patiënten en controles spelen voornamelijk een rol bij celdeling en celcyclus, processen die allemaal verlaagd waren in MDD. In beide ziektebeelden bleek microglia activatie niet de grote boosdoener, maar dragen zij mogelijk op een andere manier bij aan BD en MDD.

Aan de hand van dit proefschrift werd geconcludeerd dat de microglia in SCZ, BD en MDD niet immuun geactiveerd zijn. Dit hoeft echter niet te betekenen dat deze cellen niet betrokken zijn bij de stoornissen. Naast immuunregulatie zijn microglia ook betrokken bij vele andere processen in het brein. Zo zijn er aanwijzingen dat de communicatie tussen neuronen en microglia verstoord is. Dit heeft mogelijk directe invloed op het behoud of de eliminatie van neuronen en de regulatie van neurotransmitters. Om de onderliggende biologie van SCZ, BD en MDD te ontrafelen zal toekomstig onderzoek zich moeten focussen op de communicatie tussen microglia en neuronen, hun specifieke rol in neuronale ontwikkeling en het effect van genetische- en omgevingsfactoren op de microglia.