Promotie: Methodes om met MRI de reactie van het oesofaguscarcinoom op neoadjuvante therapie te bepalen

Patiënten met slokdarmkanker ondergaan vijf weken neoadjuvante therapie gevolgd door een zware operatie, welke substantiële risico’s op complicaties met zich meebrengt. Het is echter bekend dat 29% van de patiënten complete respons bereikt na de neoadjuvante therapie. Het merendeel van dit proefschrift behandelt daarom het gebruik van verschillende soorten MRI beelden om de respons van patiënten met slokdarmkanker op de neoadjuvante therapie te voorspellen. Wij denken dat uiteindelijk een voorspellings-model dat gegevens meeneemt uit zowel verschillende soorten scans als bijvoorbeeld klinische data het verschil kan gaan maken in een meer geïndividualiseerde behandeling. In dit proefschrift hebben we de potentie laten zien van DCE-MRI voor het voorspellen van respons. Daarnaast hebben we laten zien dat het combineren van meerdere functionele MRI-scans, eventueel gecombineerd met PET/CT, van toegevoegde waarde is. Een andere stap in het individualiseren van de behandeling is het verkleinen van de op populatie-gebaseerde marges die tijdens radiotherapie gehanteerd worden waarin MRI geleide radiotherapie (MR-Linac) een grote rol kan gaan betekenen. Hierbij kunnen zachte weefsels gevisualiseerd en gevolgd worden met MR-beelden van hoge kwaliteit tijdens de bestraling. In een eerste stap naar het onderzoeken van de mogelijkheden van het gebruik van de MR-Linac in de behandeling van patiënten met slokdarmkanker hebben we de beweging van slokdarmtumoren onderzocht op verschillende tijdsschalen. Hierin vonden we dat vanwege het willekeurig gedrag van de variaties in de beweging van slokdarmtumoren, is het belangrijk om het real-time volgen van een tumor mogelijk te maken en om zodoende veilig de marges te kunnen reduceren.