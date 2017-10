Promotie: Met 7.0 Tesla MRI wand van aneurysma in hoofd af te beelden

Een aneurysma is een zwakke plek in de slagaders in het hoofd en komt bij 3% van de bevolking voor. Als een aneurysma barst, leidt dit tot een subarachnoïdale bloeding, een type beroerte met een hoge kans op overlijden en blijvende invaliditeit. Als een aneurysma ontdekt wordt voordat er een bloeding is opgetreden, kan een preventieve behandeling de bloeding meestal voorkomen. Deze behandeling is echter niet zonder risico’s en de meerderheid van de aneurysmata zal nooit barsten (gemiddeld risico van ongeveer 1% per jaar). Alleen de aneurysmata die een hoge kans hebben om te barsten, moeten daarom behandeld worden. Er zijn echter maar weinig factoren bekend waarmee deze kans kan worden berekend. Kleinloog wil met dit proefschrift nieuwe manieren vinden om te voorspellen of een aneurysma zal barsten.

Het belangrijkste resultaat van haar onderzoek is dat met 7.0 Tesla MRI, variatie in dikte van de wand van het aneurysma kan worden afgebeeld. Op MRI-scanners met lagere veldsterkte was dit niet mogelijk vanwege te lage resolutie. Aneurysmawanddikte zou een belangrijke voorspeller van het barsten van een aneurysma kunnen zijn. Het aneurysma barst uiteindelijk omdat de wand te dun wordt. Of aneurysmawanddikte ook echt een belangrijke voorspeller is, moet toekomstig onderzoek gaan uitwijzen. Daarnaast bleek in dit proefschrift dat genen betrokken bij de immuunreactie verhoogd aanwezig zijn in weefselbiopten van gebarsten aneurysmata in vergelijking met niet gebarsten aneurysmata. Dit resultaat laat zien dat het onderdrukken van het immuunsysteem een mogelijke nieuwe behandelstrategie in het voorkomen van het barsten van aneurysmata zou kunnen zijn.