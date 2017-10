Promotie: Mens was 2000 jaar geleden al belangrijkste kracht achter landschapsontwikkeling Nederland

Promovendus Harm Jan Pierik beschrijft in zijn proefschrift het samenspel tussen mens en landschap in Nederland tijdens de ‘Dark Ages’ – de tijd van volksverhuizingen – in het eerste millennium na Christus. In deze periode drukte de mens al duidelijk zijn stempel op de ontwikkeling van het landschap.

Binnen Nederland verschilde de impact en timing van de menselijke invloed al sterk. Door ontwatering als gevolg van grootschalige ontginningen klonken grote veengebieden in het kustgebied in. Daardoor konden stormvloeden grote zee-inbraken vormen in Zeeland en Noord Nederland, met name op plekken zonder beschermende strand- en kwelderwallen in het landschap. Grote delen van het kustgebied raakten hierdoor ontvolkt.

De door de mens veroorzaakte bodemdaling in de veengebieden zorgde ook voor het ontstaan van de rivieren Lek en Hollandse IJssel, waardoor het rivierenpatroon in de delta sterk veranderde. In de Betuwe bewogen mensen zich naar hogere delen in het landschap door toenemende overstromingen en rivierverleggingen. Hoewel de bevolking hier uitdunde, raakten geen grote gebieden verlaten. In de zandgebieden zorgde overexploitatie voor steeds meer zandverstuivingen aan het eind van de periode, het voorkomen en de impact hiervan werkte vooral lokaal.

Pierik laat zien dat menselijke invloed tot grote veranderingen in het landschap kan leiden, met name in gevoelige en grote kustveengebieden. Dit had in het verleden als gevolg dat mensen zich moesten aanpassen of verplaatsen als ze onvoldoende georganiseerd waren om de veranderingen te pareren. Ook in deze tijd geldt dat nog steeds, bijvoorbeeld in dichtbevolkte delta’s die te maken hebben met zeespiegelstijging en toenemende overstromingen.