Promotie: Meetinstrumenten en verbeterstrategieën voor het verbeteren van transmurale patiëntveiligheid

Veel patiënten worden door meerdere zorgverleners behandeld, zowel in de huisartsenpraktijk als in het ziekenhuis. Bij transities tussen deze settings, bijvoorbeeld bij verwijzing, ontslag of gelijktijdige behandeling op de polikliniek en bij de huisarts, is uitwisseling van informatie essentieel om incidenten te voorkomen. Dit proefschrift is deel van het Transmuraal Incident Preventie Programma (TIPP) met als doel het verbeteren van transmurale patiëntveiligheid.

Het proefschrift geeft eerst een overzicht van gerapporteerde transmurale incidenten en beschikbare gevalideerde meetinstrumenten. I.v.m. ontbreken van meetinstrumenten voor transmurale patiëntveiligheidscultuur en patiëntenervaringen rond transmurale patiëntveiligheid, hebben wij deze ontwikkeld en gevalideerd (de TRACE vragenlijst en de TRIQ vragenlijst). Tevens beschrijven we de ontwikkeling van de dossierstudie waarin transmurale incidenten geïdentificeerd worden. Hierbij maken we gebruik van een transmuraal dossier met zowel patiëntgegevens van de huisarts als van de specialist. Verder beschrijven we de TIPP-trial, waarin we een interventie bestuderen gericht op drie aspecten van de transmurale patiëntveiligheid: 1) het zorgproces rond transmurale overdracht, 2) de transmurale patiëntveiligheidscultuur, en 3) de rol van de patiënt. Alhoewel deze interventie geen direct effect liet zien op schade voor patiënten, zagen we wel verbetering op door patiënten ervaren transmurale incidenten, en een negatief effect op de transmurale patiëntveiligheidscultuur dat waarschijnlijk duidt op een toename van het bewustzijn van zorgverleners. Om transmurale patiëntveiligheid te verbeteren moeten we de twee settings verbinden: regelmatig zorgverleners bij elkaar brengen om elkaars werkprocessen te begrijpen, maar ook ICT systemen aansluiten. Ook patiënten kunnen, met steun van zorgverleners, een rol innemen in het bewaken van transmurale veiligheid.