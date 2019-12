Promotie: Medisch geassisteerde voortplanting met behulp van de eicelbank: Een analyse en evaluatie van de ethische uitdagingen

Een groeiende groep vrouwen kan, omdat zij geen gezonde eicellen heeft, alleen zwanger worden in het ziekenhuis met behulp van eicellen afkomstig van een eiceldonor. Tegenwoordig kunnen deze vrouwen terecht bij zogenoemde ‘eicelbanken’. Een eiceldonatiebehandeling bij een eicelbank heeft als voordeel dat de behandeling flexibeler en veiliger is voor patiënten. Bovendien hoeven patiënten niet langer zelf op zoek naar een donor. De ontwikkeling van eicelbanken voorziet dus in een behoefte, maar gaat ook gepaard met nieuwe ethische uitdagingen.

Eicelbanken zijn afhankelijk van vrijwillige donaties van vrouwen die geen eigen therapeutisch voordeel ontlenen uit deze donatie. Bovendien heeft eiceldonatie als uiteindelijke doel; de geboorte van een kind. Artsen die patiënten helpen een kind te krijgen met hun eigen eicellen hebben een verantwoordelijkheid voor het welzijn van zowel de patiënt als het toekomstige kind. Bij eiceldonatie komt daar ook de verantwoordelijkheid voor het welzijn van de eiceldonor bij. Een eerste ethische uitdaging die uit deze verantwoordelijkheid volgt is of eiceldonoren vergoed mogen worden voor hun donatie zonder dat dit ten koste gaat van hun vrijwillige en altruïstisch gemotiveerde donatie. Een tweede uitdaging is de selectie van eiceldonoren. Voornamelijk of deze op zo een manier kan worden vormgegeven dat de belangen van donoren, wensouders en het toekomstig kind in balans zijn. Bovendien groeit de vraag naar donoreicellen sterk en zijn maar weinig vrouwen bereid om eicellen te doneren. In landen met een groot tekort aan donoreicellen, zoals in Nederland, zorgt deze disbalans tussen ‘vraag’ en ‘aanbod’ voor een derde uitdaging; de rechtvaardige verdeling van donoreicellen onder wensouders.

In haar proefschrift heeft Emy Kool deze uitdagingen empirisch-ethisch onderzocht en doet zij aanbevelingen hoe eicelbanken de uitdagingen rondom de inname en uitgifte van donoreicellen op een eerlijke en verantwoorde manier kunnen aangaan.