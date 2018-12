Promotie: Medicamenteuze behandeling en determinanten van psychose bij patiënten met bipolaire stoornis

Dit proefschrift beschrijft een aantal onderzoeken naar de medicamenteuze behandeling van bipolaire stoornis en verschillende determinanten van psychotische symptomen bij deze stoornis.

Het onderzoek naar psychotische symptomen bij bipolaire stoornis heeft aangetoond, dat het voorkomen van deze symptomen is geassocieerd met de ernst van het ziektebeloop. Specifieke psychotische symptomen laten interessante verschillen zien in relatie tot levensloop en demografische, klinische en neurocognitieve karakteristieken, waarvan de relatie tussen hallucinaties en jeugdtrauma de meest opmerkelijke is. Mogelijk biedt deze relatie inzichten voor verder onderzoek naar de onderliggende pathofysiologie van psychose, omdat deze relatie tevens gevonden is bij andere psychiatrische stoornissen zoals schizofrenie.

De studies naar medicamenteuze behandeling in dit proefschrift laten zien dat psychiatrische medicatie cognitieve en epigenetische effecten heeft. Het blijkt dat er nog geen medicatie is ontwikkeld voor het verbeteren van cognitief disfunctioneren bij schizofrenie met een klinisch relevant effect. Het onderzoek van bipolaire stoornis op dit terrein is nog in de beginfase. Verder werd een literatuur studie en meta-analyse verricht naar mogelijk verminderde effectiviteit van lithium als het wordt hervat na een onderbreking van de behandeling. Uit het geringe aantal beschikbare studies werd geconcludeerd, dat ze geen onderbouwing bieden voor een verminderde effectiviteit van lithium na een onderbroken behandeling in vergelijking tot een continue behandeling.

Daarnaast toont dit proefschrift aan dat psychiatrische medicatie verband houdt met veranderingen in het DNA methylatie patronen. Hoe deze veranderingen precies tot stand komen is nog onbekend. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of medicatie ook door epigenetische veranderingen zijn klinische effect bewerkstelligt.