Promotie: Mechanisms of RNA processing in the Wnt signalling pathway

Het menselijk lichaam bestaat uit miljoenen cellen die continu informatie met elkaar uitwisselen. Deze communicatie vindt plaats via signaleringsroutes die cellen in staat stellen om veranderingen in hun omgeving te detecteren, de signalen te verwerken, en er vervolgens op te reageren. De Wnt/β-catenine-signaleringsroute speelt een belangrijke rol bij de communicatie tussen stamcellen en hun buurcellen. Stamcellen zijn een speciaal soort cellen die verantwoordelijk zijn voor de doorlopende productie van nieuwe cellen.Daarmee dragen stamcellen bij aan weefselvernieuwing. Om te voorkomen dat weefselvernieuwing te snel of te langzaam gaat, wordt de Wnt signaleringroute streng gereguleerd.

In dit proefschrift onderzochten wij de regulatie van individuele eiwitten uit de Wnt-signaleringsroute op het niveau van hun RNA. RNA brengt de genetische informatie van het DNA naar de locatie in de cel waar uiteindelijk de eiwitten worden geproduceerd. We hebben ons daarom gericht op de mechanismen die het RNA vormgeven, vanaf de productie tot het uiteindelijke volwaardige RNA. Deze mechanismen kunnen een direct effect hebben op de informatie die het RNA meedraagt en beïnvloeden daardoor de eiwitfunctie en op hoger niveau ook weefselvernieuwing. In kanker vindt vaak miscommunicatie plaats tussen cellen. Daarom is het ontrafelen van de onderliggende cellulaire mechanismen van groot belang voor het begrijpen van deze ziekte en voor de ontwikkeling van effectievere therapieën.