Promotie: Mechanismen voor regulatie van SMAD-afhankelijke transcriptie en chromatine modificatie

Regulering van moleculaire processen in de cel is cruciaal voor het correct functioneren. Eiwitten afkomstig van eiwitcoderende genen moeten daarvoor op het juiste moment en plaats aanwezig zijn. Eukaryote cellen hebben verschillende strategieën om de activiteit en aanwezigheid van eiwitten op transcriptioneel en post-transcriptioneel niveau te beheersen.

Om genetische informatie van het menselijk genoom efficiënt op te slaan, wordt DNA om histonen verpakt die gezamelijk de nucleosomen vormen. Histonen kunnen worden aangepast door toevoeging en verwijdering van post-translationele modificaties (PTMs) door eiwitcomplexen zoals de MLL-methyltransferase, Polycomb Repressive Deubiquitinase (PR-DUB) en Mitotic Deacetylase (MiDAC) complexen. De PTMs bepalen de chromatineomgeving en reguleren eiwitten op transcriptioneel niveau.

SMA en MAD (SMAD) genspecifieke transcriptiefactoren geven signalen door in de Transforming Growth Factor-β (TGF-β) en Bone Morphogenetic Protein (BMP) signaaltransductie. Om in de kern te komen, worden SMADs meegenomen door transporteiwitten. Zodra de SMADs in de kern zijn, kunnen ze binden aan het DNA. Door de SMADs in het cytoplasma te houden, kan de activiteit van deze eiwitten worden gereguleerd met behulp van kern import en export.

In dit proefschrift beschrijft de onderzoeker Chromatin Regulatory Ontology SiRNA Screening (CROSS), een methode om eiwitten te identificeren die histon PTMs beïnvloeden. Daarnaast beschrijft hij de identificatie van IPO5 als bindingspartner van SMAD1. Hij toont aan dat IPO5 een transporteiwit voor BMP-geactiveerde SMADs is, en beschrijft waar die specificiteit vandaan komt. Vervolgens beschrijft hij de interactie van het MLL4 complex op TGF-β geïnduceerde SMAD signaaltransductie. Ten slotte bevestigt hij de interactie van UTX/KDM6A met MLL3/4, PR-DUB en het MiDAC-complex.