Promotie: Mathematical modelling helps to estimate effectiveness and costs of different intervention strategies to control infections caused by antibiotic-resistant bacteria

Infecties met antibiotica-resistente bacteriën zijn een probleem in ziekenhuizen wereldwijd. Ondanks pogingen om de incidentie te verlagen blijven infecties veelvoorkomend in veel landen. Infectiepreventie is gecompliceerd doordat mensen de bacteriën bij zich kunnen dragen zonder ziek te zijn. Deze zogenaamde asymptomatische dragers kunnen de bacteriën wel verspreiden naar andere patiënten, vaak via tijdelijk besmette handen van medisch personeel. In dit proefschrift worden met behulp van wiskundige methoden verschillende actuele problemen uit de infectiepreventie in ziekenhuizen onderzocht.

Infectiepreventiemaatregelen gericht op asymptomatische dragerschap vereisen kennis van welke patiënten de bacterie bij zich dragen. Detectie van dragerschap kan met behulp van conventionele, op kweek-gebaseerde, technieken of met moleculaire technieken die minder tijd vergen. Ook de te screenen patiëntenpopulatie kan variëren. Na detectie van de dragers kunnen maatregelen worden genomen om de besmettelijkheid van de patiënten te verminderen; dit kan isolatieverpleging zijn of behandeling met antibiotica of antiseptica.

Het screenen van alle patiënten bij intensive care opname samen en het screenen van patiënten met een geschiedenis van meticilline-resistente Staphylococcus aureus(MRSA)-dragerschap zijn goedkoop, en verminderen de prevalentie van MRSA ook aanmerkelijk. Combinatie van deze twee strategieën worden binnen 10 jaar kostenbesparend. Omdat beide interventies bovendien de kortste tijd hebben tot de initiële investeringen zijn terugverdiend, zijn het aantrekkelijke infectiepreventie strategieën.

Niet alleen patiënten kunnen bacteriën bij zich dragen, ook ziekenhuismedewerkers kunnen langdurig dragers zijn.

Het blijkt dat het screenen van patiënten, een effectievere strategie is dan het screenen van medisch personeel.