Promotie: Maternale vaccinatie kan levensbedreigende RSV-infecties voorkomen

Een luchtweginfectie met het respiratoir syncytieel virus (RSV) is een van de voornaamste oorzaken van ziekenhuisopname bij jonge kinderen. Er bestaat momenteel geen behandeling voor RSV-infecties of een vaccin om deze te voorkomen. Vaccinatie van zwangere vrouwen lijkt een goede strategie om RSV-infecties bij zuigelingen direct na de geboorte tot enkele maanden daarna te voorkomen.

RSV-infecties veroorzaken niet alleen ziekteverschijnselen op korte termijn, maar kunnen ook gepaard gaan benauwdheidsklachten op langere termijn. Onderzoek in dit proefschrift laat zien dat in gezonde, te vroeg geboren kinderen RSV-infectie vroeg in het leven geen belangrijk effect heeft op de vroege ontwikkeling van astma en longfunctie op zesjarige leeftijd. Als kinderen na een RSV-infectie astma ontwikkelen, komt dit waarschijnlijk door reeds aanwezige gevoeligheid hiervoor.

Hoewel in Nederland kinderen zelden overlijden aan een RSV-infectie, is het virus wereldwijd een belangrijke oorzaak van kindersterfte door luchtweginfecties. Internationaal onderzoek in dit proefschrift laat zien dat in lage- en midden-inkomenslanden de meeste kinderen met RSV-gerelateerde sterfte jonger dan zes maanden zijn op het moment van overlijden. Een belangrijk deel van deze kinderen heeft onderliggend lijden, zoals een aangeboren hartziekte of longziekte.

Met een wiskundig model is berekend dat maternale vaccinatie een aanzienlijk deel van de RSV-gerelateerde sterfgevallen en levensbedreigende RSV-infecties zal kunnen voorkomen. Volgens dit model zal maternale vaccinatie vooral bescherming kunnen bieden aan gezonde kinderen. Te vroeg geboren kinderen en kinderen met onderliggend lijden zullen extra moeten worden beschermd tegen RSV-infecties.