Promotie: Maternale regulatie van de embryogenese van zoogdieren

Samenvatting:

In dit proefschrift wordt beschreven hoe microinjecties, gecombineerd met transcriptoom- en proteoomanalyses, inzicht geven overvroeg-embryonale ontwikkeling ende bescherming van het genoom van zoogdiereicellen. PIWIL3 is een eiwit dat een specifiek soort kleine RNAs, zogenaamde piRNAs, gebruikt om beschadigingen van het genoom door transposons tegen te gaan. Hier is gedemonstreerd dat PIWIL3 in rundereicellen een functioneel complex vormt met TDRKH en PNLDC1 en dat dit eiwitcomplex een scala aan transposon-regulerende piRNAs bindt om het genoom te beschermen. Hoewel microinjectie een veel gebruikte methode is om kleine RNAs en andere moleculen te introduceren in eicellen om de functie daarvan te onderzoeken, hebben we ontdekt dat de injectie van niet-specifieke RNAs in eicellen ook tot veranderingen in genexpressie leidt. Dit benadrukt dat voorzichtigheid is geboden bij de interpretatie van microinjectie-experimenten. Het laatste gedeelte van het proefschrift beschrijft een nieuwe techniek om plasmamembraaneiwitten niet alleen te extraheren en te identificeren, maar ook hun fosforylatietestatus en natuurlijke interacties. Hiermee is ons inzicht vergroot over hoe deze eiwitten bijdragen aan noodzakelijke veranderingen van het plasmamembraan van de eicel rond de bevruchting. Dit proefschrift levert fundamentele kennis welke toekomstige studies aangaande bevruchting en de vorming van gezonde embryo’s van nut kan zijn.