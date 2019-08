Promotie: Masticatory function in patients treated for oral cancer

Kwaadaardige tumoren van het hoofd-halsgebied (bijvoorbeeld mondholte-, keelholte-, strottenhoofd- en speekselkliertumoren) behoren tot de tien meest voorkomende tumoren wereldwijd. Behandeling van deze tumoren is doorgaans verminkend en leid tot moeite met onder andere spraak, kauwen en slikken. Dit proefschrift bestudeerde een manier om objectief de kauwfunctie te meten. Er werd gevonden dat het middels kauwfunctie mixen van een tweekleurig was tablet geschikt is in deze patiëntencategorie, mits er twintig kauwslagen worden gebruikt. Met deze test werd de kauwfunctie tot vijf jaar na een mondholte tumor behandeling gemeten. Er werd gevonden dat de kauwfunctie ernstig gehinderd wordt door de behandeling, maar dat deze goed kan herstellen, met name tussen één en vijf jaar na de behandeling. De tongfuncties werden in een volgend hoofdstuk bestudeerd, en ook deze wordt ernstig aangedaan bij operaties aan en rond de tong. Deze functies hebben echter minder herstellingstendens. Bij patiënten met een slechte tongfunctie lijkt het belangrijker voor een adequate kauwfunctie om een goede (implantaat gedragen) prothese te maken ter vervanging van missende kiezen. In de laatste twee hoofdstukken werd kauwfunctie bestudeerd bij patiënten met een mondholtetumor welke een digitaal geplande tumorverwijdering en directe reconstructie ondergingen. De kauwfunctie werd vergeleken met conventionele methodes zonder digitale planning. Het aantal patiënten welke bestudeerd konden worden was te laag om een duidelijke conclusie te stellen, maar het leek erop dat de digitaal geplande patiënten beter kauwden dan de conventionele groep. Echter, meer onderzoek is nodig om dit te bevestigen.