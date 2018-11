Promotie: Machine learning voor analyse van cardiovasculaire ziekten in thorax CT

Hart- en vaatziekten zijn wereldwijd de voornaamste doodsoorzaak. Het is algemeen bekend dat roken een grote risicofactor is voor hart- en vaatziekten, maar sommige (voormalige) rokers krijgen daadwerkelijk hart- en vaatziekten en anderen niet.

Hedentendage is longkanker-screening van rokers erg in de belangstelling. De CT-beelden gemaakt voor screening hebben als voordeel dat ze, naast de longen, ook gebruikt kunnen worden om vaatkalk in het hart en de aorta te analyseren. De hoeveelheid vaatkalk is een directe indicator van aanwezigheid van hart- en vaatziekten.

Het doel van dit promotieonderzoek was om methoden te ontwikkelen voor automatische analyse van hart- en vaatziekten in CT-beelden gemaakt voor long-screening. Hiertoe zijn er in dit onderzoek verschillende deep-learning gebaseerde methoden ontwikkeld voor automatische lokalisatie, omlijning, en uitlijning van anatomische structuren. Deze methodes zijn vervolgens gebruikt in een nieuwe toepassing voor automatische vaatkalk kwantificatie. Deze toepassing voorspelt de zogeheten kalkscore in minder dan een seconde; honderden keren sneller dan voorgaande automatische methoden. Tot slot is er een predictiemodel ontwikkeld dat op basis van de locatie van vaatkalk in het hart en aorta voorspelt welke long-screening-deelnemers verhoogde kans hebben om binnen vijf jaar te sterven. Bovendien maakt het model inzichtelijk welke locatie het meest heeft bijgedragen aan deze voorspellingen.