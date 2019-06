Promotie: Machine learning based quantification of extrapulmonary diseases in chest CT

In enkele landen, waaronder de VS en China, en binnenkort waarschijnlijk ook in Europa, worden zware rokers regelmatig uitgenodigd voor een computertomografiescan van hun longen (thorax CT). Deze scans kunnen helpen longkanker in een vroeg stadium op te sporen terwijl deze nog te behandelen is. Zware rokers hebben vaak ook andere chronische ziekten, waarvan sommige ook kunnen worden geïdentificeerd in thorax CT beelden. Het onderzoek in dit proefschrift richt zich op de automatische analyse van thorax CT beelden om de mate van hart- en vaatziekten en osteoporose te meten. Automatische beeldanalyse maakt het mogelijk om deze analyses op te nemen in de screeningsworkflow zonder dat er extra leestijd van radiologen of beeldanalisten nodig is. De door ons ontwikkelde beeldanalysemethoden zijn gebaseerd op deep learning, namelijk convolutionele neurale netwerken, een vorm van machine learning. We hebben een methode ontwikkeld die verkalkingen van de kransslagaders, de aorta en de hartkleppen detecteert. De hoeveelheid verkalking van deze slagaders is een indicator voor hart- en vaatziekten en voor het risico op bijvoorbeeld een hartaanval of beroerte. We hebben deze methode ook toegepast op een grote dataset van een Amerikaanse screeningsstudie om verschillen tussen mannen en vrouwen te onderzoeken. Om biomarkers voor osteoporose te kunnen meten, hebben we een methode ontwikkeld die de wervels in het CT beeld vindt en segmenteert. Daarna worden de wervels gesplitst in wervellichaam en de overige delen erachter door een convolutioneel neuraal netwerk dat de grens tussen de twee structuren voorspelt.