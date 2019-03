Promotie: Location dependent effects on DNA double strand break responses

Reparatie van dubbelstrengs DNA-breuken is vereist om cellen van de dood te besparen. In de laatste decennia zijn er veel factoren geïdentificeerd die cruciaal zijn voor de reparatie van DNA-breuken. Opmerkelijk veel van deze DNA-reparatie factoren zijn ook regulatoren van chromatine en de architectuur van de celkern. Op dit moment hebben we echter een vrij primitief begrip van de samenwerking tussen chromatine en DNA-reparatie. We begrijpen bijvoorbeeld niet volledig hoe modificaties op het chromatine en chromatine samenstelling de voorkeur beïnvloeden voor specifieke reparatie mechanismes. Daarnaast, is er nagenoeg geen kennis over mechanismen die ervoor zorgen dat het epi-genetische landschap rondom een breuk goed hersteld na DNA-reparatie. Voor dit proefschrift heb ik het samenspel tussen DNA-reparatie en chromatine in meer detail onderzocht.