Promotie: Local and systemic profiles of inflammation, adaptation and regulation at the interface between tissue and immunity

Ontsteking is de natuurlijke reactie van het lichaam om infecties te bestrijden. Tijdens ontsteking verplaatsen cellen van het afweersysteem, zoals T cellen, zich vanuit de bloedbaan richting ontstoken weefsels. Daar komen specifieke signaalstoffen vrij. De hoeveelheid en combinatie van deze signaalstoffen weerspiegelt de soort en mate van ontsteking. De signaalstoffen kunnen zo als informatiebron (biomarker) over ontstekingen dienen.

In deel 1 van dit proefschrift onderzochten wij hoe in het bloed aanwezige biomarkers gebruikt kunnen worden om de behandeling van kinderen met een zeldzame spier- en huidontstekingsziekte, juveniele dermatomyositis (JDM), te verbeteren. Wij toonden aan dat specifieke biomarkers betrouwbaar de ernst en activiteit van de ziekte kunnen weergeven, en het effect van behandeling kunnen voorspellen. Deze biomarkers zijn nu geïmplementeerd in de patiëntenzorg en kunnen zo bijdragen aan “therapie op maat”: behandeling afgestemd op individuele behoeften van patiënten.

Naast dit onderzoek naar biomarkers, bestudeerden wij in deel 2 hoe T cellen zich aanpassen aan hun weefselomgeving. Wij vonden aanwijzingen dat het verlaten van de bloedbaan een belangrijke rol zou kunnen spelen in hun voorbereiding op de weefselomgeving. Daarnaast toonden wij aan dat T cellen tijdens de zwangerschap, op het grensvlak tussen moeder en kind in de baarmoeder, bijzonder gedrag vertonen. Vooral regulatoire T cellen, met als belangrijkste taak afweerreacties in toom houden, bleken erg actief op deze locatie. Hun sterk remmende functie kan waarborgen dat een afweerreactie tegen het kind wordt voorkomen, hetgeen een belangrijke voorwaarde is voor een succesvolle zwangerschap. Tenslotte bleek tijdens zwangerschapsvergiftiging de balans tussen essentiële signaalstoffen verstoord.