Promotie: Liposomale en polymere nanodeeltjes voor gerichte afgifte van geneesmiddelen

Shima Gholizade onderzocht het gebruik van lipide- of polymere nanodragers voor de gerichte (intracellulaire) afgifte van kleine geneesmiddel moleculen, zowel in vitro als in vivo. Om de gerichte afgifte mogelijk te maken koppelde zij anti-E-selectin, anti-VCAM-1 en anti-GD2 antilichamen aan het oppervlak van nanodragers.

Gholizade evalueerde de nanomedicatie op verschillende manieren, waaronder fysiochemische analyse, effectiviteitsstudies en een in vitro analyse van hun binding met en opname door geactiveerde endotheelcellen of tumorcellen. Ook voerde zij een in vivo farmacokinetische teststudie uit waarin YM155 beladen immunoliposomen werden geëvalueerd.

Uit haar onderzoek blijkt dat gerichte nanomedicatie veel potentie heeft. De volgende stap is verdere evaluatie in uitgebreidere in vivo efficiëntie studies.