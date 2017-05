Promotie: Lichaamssamenstelling en botdichtheid gedurende en na behandeling van kinderkanker: de keerzijde van behandeling

Het aantal patiënten dat kinderkanker overleefd is in de laatste decennia enorm gestegen. Helaas heeft de intensieve therapie hiertegen ook een inherente keerzijde, namelijk het veroorzaken van bijwerkingen. In dit proefschrift is de prevalentie en incidentie onderzocht van verschillende bijwerkingen bij de behandeling van kinderkanker en de mogelijke gevolgen hiervan op de korte en lange termijn.

Er zijn op dit moment in Nederland ongeveer 8000 overlevenden van kinderkanker. Ongeveer 75% van de overlevenden zullen één of meerdere ernstige chronische gezondheidsklachten ontwikkelen. Naast de prevalentie en incidentie van verschillende bijwerkingen biedt dit proefschrift ook aanknopingspunten voor preventie van verschillende bijwerkingen bij de behandeling van kinderkanker. De onderzochte bijwerkingen die in deze thesis aan de orde komen zijn: het ontwikkelen van mucositis onder invloed van methotrexaat, de verandering in gewicht en lichaamssamenstelling, het ontwikkelen van afsterving van botweefsel en de aantasting van botmineraaldichtheid, voor, tijdens en na behandeling.