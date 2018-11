Promotie: Levenslange voorspellingen voor individuele patienten van de behandeleffecten van preventieve medicatie om hart- en vaatziekten te voorkomen

Hart- en vaatziekten is het gevolg van een levenslange blootstelling aan risicofactoren waarmee slagaderverkalking wordt opgebouwd, en komt bij meer dan een miljoen mensen in Nederland voor. Voor de preventie is het belangrijk de mensen te kunnen selecteren die de hoogste kans hebben op het krijgen van hart- en vaatziekten. In dit proefschrift laten we zien hoe we met patienten gegevens voorspellingen kunnen doen om in te schatten wat preventieve medicatie doet bij individuele patienten gedurende de rest van hun leven. Het blijkt deze levenslange voorspellingen op populatie niveau kosten effectievere beslissingen oplevert dan de huidige 10-jaar risico voorspellingen. Ook laat het zien dat vroeg beginnen met het behandelen van risico factoren voordelig is voor de effectiviteit van de preventieve behandeling. Wanneer we deze voorspellingen willen maken, moesten we voorheen alle gegevens van patienten hebben die noodzakelijk zijn voor de modellen. Wanneer 1 van de vele miste, werd een voorspelling niet gedaan. Echter, het blijkt dat zolang de belangrijkste gegevens aanwezig zijn, een gemiddelde kan worden ingevuld voor missende gegevens, zonder het verlies van kwaliteit van de voorspelling. Het meeste van de onderwerpen uit dit proefschrift zijn onderdeel van de www.U-prevent.com website, waar u zelf kunt kijken wat uw risico op hart- en vaatziekten is.