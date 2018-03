Promotie: Lange termijn uitkomsten van MEN1 gerelateerde manifestaties

In dit promotie onderzoek kijken wij naar de lange termijn uitkomsten van verschillende uitingen van Multipele Endocriene Neoplasie type 1, een zeldzaam erfelijk endocrien tumor syndroom dat in Nederland bij ongeveer 400 mensen voorkomt.

Dit onderzoek is tot stand gekomen door een unieke samenwerking van alle afdelingen endocrinologie van de academische centra in Nederland en de patiëntenvereniging Belangengroep MEN: de DutchMEN1 Study Group (DMSG). Gegevens van >90% van de Nederlandse MEN1 patiënten werden geanonimiseerd ingevoerd in een retrospectieve longitudinale database. Binnen de DMSG werden door behandelaren en patiënten vraagstellingen geformuleerd die voor de dagelijkse praktijk relevant zijn. Antwoorden werden door analyse van de gegevens uit de database verkregen.

Een van de belangrijkste bevindingen uit dit proefschrift is het feit dat kleine (<2 cm) niet-fuctionerende neuroendocriene tumoren van de alvleesklier veel langzamer groeien dan eerder werd aangenomen. Chirurgie is daarom in de meeste gevallen niet noodzakelijk. De groei van deze tumoren kan vervolgd worden door regelmatig beeldvormend onderzoek te verrichten. In de subgroep van kleine niet-fuctionerende neuroendocriene tumoren die wel groei lieten zien, vonden wij een relatie tussen het type mutatie in het MEN1 gen en de groeisnelheid. Dit biedt aanknopingspunten voor verder onderzoek naar het ontstaan van deze tumoren.

In dit proefschrift hebben we ook gekeken naar de lange termijn uitkomsten van de chirurgische behandeling van primaire hyperparathyreoïdie (te hard werkende bijschildklieren) bij MEN1 patiënten. Onze resultaten laten zien dat een subtotale bijschildklierresectie (resectie van 3 of 3.5 van de 4 bijschildklieren) de beste balans biedt tussen genezing en complicaties.