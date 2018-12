Promotie: Kwantitatieve MRI van hersenvloeistoffen

De gouden standaard om ziektes als Cerebral Small Vessel Disease (SVD) in beeld te brengen, is het beoordelen van weefselschade met anatomische MRI. Kwantitatieve MRI metingen van hersenvocht kunnen een mogelijke opening bieden om ook de vroegste stadia van ziektes als SVD te bestuderen.

De perivasculaire ruimtes (PVS) rond de (kleine) bloedvaten spelen een belangrijke rol voor het bewaren van homeostase. We hebben een veelbelovende, automatische methode ontwikkeld om PVS te annoteren in hoog-resolute beelden, en de lengte en kronkeligheid van de PVS te bepalen. Het bleek echter nog niet mogelijk om textuurmaten van veelgebruikte laag-resolute beelden te gebruiken als maat voor het aantal PVS. In de toekomst kunnen technieken als deep learning wellicht uitkomst bieden.

Productie van nieuw CSF is belangrijk voor homeostase in het brein. De netto CSF stroming door het aquaduct over de hartslag wordt vaak bepaald als maat voor CSF productie, maar dit bleek sterk beïnvloed door de ademhalingscyclus. Metingen van de CSF verplaatsing over de hart- en ademhalingscycli bieden wel de mogelijkheid om de CSF dynamica te onderzoeken.

Bij ziekte kan de samenstelling van CSF veranderen. In eerder onderzoek werd een intracranieel CSF T2 verschil gevonden, dat veroorzaakt kan zijn door verschillen in CSF samenstelling. Factoren als partieel volume en B0-gradiënten bleken sterk bij te dragen aan het T2 verschil, waardoor het in de praktijk onmogelijk bleek de bijdrage van verschillen in intracraniële CSF samenstelling te onderscheiden. Het is echter wel mogelijk om hiermee verschillen in de CSF samenstelling tussen groepen te onderzoeken.