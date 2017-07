Promotie: Klinische kenmerken en behandeling van chronische urticaria en angio-oedeem

Het optreden van urticaria (netelroos), angio-oedeem (zwellingen door lekkage van bloedvaatjes) of beide wordt in (inter)nationale richtlijnen gediagnosticeerd als chronische spontane urticaria (CSU) als ze gedurende minimaal 6 weken voorkomen, en na uitsluiten van enkele andere ziektebeelden. Van den Elzen toont aan dat dat verschillende varianten van angio-oedeem ondanks hun verschillende achtergrond erg vergelijkbaar zijn betreft locatie, aanvalsfrequentie, ernst en (prodromale) symptomen. Daarnaast vond ze in een systematische review dat idiopathisch angio-oedeem effectief kan worden behandeld met geneesmiddelen die een verschillend pathofysiologisch mechanisme aangrijpen.

In het onderzoek bestudeerde ze het medicijn Ruconest, het ophogen van antihistaminica en het medicijn Omalizumab. Ruconest (recombinant C1INH; rhC1INH), wordt gezuiverd uit konijnenmelk en gebruikt om acute aanvallen van hereditair angio-oedeem te behandelen. Bij patiënten met allergie voor konijn en/of koemelk ontstonden geen allergische klachten tijdens een subcutane provocatie met rhC1INH.

Bij CSU patiënten was het ophogen van antihistaminica hoger dan vier keer de standaarddosering (de maximum dosering volgens richtlijnen) effectief bij 49% van de patiënten. Hierdoor kon aanvullende therapie bij deze patiënten worden vermeden. Soms is echter toch aanvullende therapie met omalizumab nodig. In een meta-analyse bevestigde ze de effectiviteit en veiligheid van omalizumab bij 300 mg per maand. Vervolgens onderzocht ze in een klinische studie voorafgaand aan behandeling met omalizumab complementactivatie in bloed en huid. De snelle klinische verbetering na omalizumab leek niet te worden veroorzaakt door complementactivatie. Het exacte werkingsmechanisme moet nog verder worden opgehelderd. Als laatste onderzocht ze omalizumab in de dagelijkse praktijk. Bij 94% bleek het op enig moment tijdens de behandeling effectief.