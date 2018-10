Promotie: Klinische benadering bij de behandeling van extracraniele carotis anuerysmata

Een verwijding – aneurysma- van de halsslagader is een zeldzame aandoening. Omdat het relatief jonge patiënten treft met een gemiddelde leeftijd van 50 jaar, is het belangrijk te weten wat de oorzaak, beloop en de beste behandeling is van deze aandoening. Tot nu toe wordt een afwachtend beleid gevoerd niet groeiende aneurysmata zonder klachten. Als er klachten zijn of als het aneurysma snel groeit, is een behandeling wel nodig. De huidige behandeling is dan chirurgische verwijdering van het aneurysma en het herstellen van de continuïteit van de slagader.

Een scheur in de wand van de halsslagader is een van de oorzaken van een aneurysma. Patiënten met een langere slagaders hebben mogelijk meer kans op een scheur met als gevolg een aneurysma. Inmiddels zijn er softwarepakketten om deze verlenging te bepalen.

De prognose van een stabiele niet groeiende aneurysma wordt tot nu toe als gunstig beschreven. Om het beloop verder te kunnen voorspellen blijft beeldvorming middels o.a. CT en MRI-scans belangrijk. Recente ontwikkelingen in MRI-technieken zouden kunnen bijdragen aan het voorspellen van mogelijke groei van deze verwijdingen. Ook kan de MRI- scan bepalen of er kleine bloedstolsels, afkomstig uit het aneurysma, kleine en symptomatische beroertes kan veroorzaken. Deze beroertes kunnen op lange termijn cognitieve stoornissen veroorzaken. Deze bevindingen kunnen ervoor zorgen dat in de toekomst patiënten toch laagdrempelig behandeld worden.