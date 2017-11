Promotie: Klassieke risicofactoren en het identificeren van patiënten met een (sterk) verhoogd risico op hart- en vaatziekten

Patiënten met hart- of vaatziekten hebben over het algemeen een hoog risico om opnieuw een hart- of vaatziekte te krijgen. Het identificeren van patiënten met het hoogste risico is van belang, omdat deze patiënten waarschijnlijk meer baat hebben bij een intensievere behandeling van risicofactoren of het voorschrijven van nieuwe (vaak dure) medicijnen. Simpele criteria, zoals roken, het hebben van suikerziekte, een afwijkend cholesterol of meer dan een hartaanval, blijken maar matig geschikt om deze patiënten met een sterk verhoogd risico te identificeren. Patiënten die opnieuw een hart- of vaatziekte krijgen op jonge leeftijd (<65 jaar) of snel (< 2.5 jaar) na een eerste hart- of vaatziekte, hebben ernstige progressie van aderverkalking. De klassieke risicofactoren roken, bloeddruk en cholesterol zijn geassocieerd met deze ernstige progressie van vaatziekte. Mensen worden gemiddeld steeds zwaarder. Tweederde van de patiënten hebben bij het optreden van een hart- of vaatziekte overgewicht of obesitas. In de jaren daarna blijft het gewicht doorstijgen, vooral bij patiënten jonger dan 50 jaar, met aderverkalking van het hart en met suikerziekte. Ondanks dat de schadelijke effecten van roken goed bekend zijn, blijven er patiënten ook na een levensbedreigende gebeurtenis zoals een hartaanval door roken. Patiënten die op hun 50e een hart- of vaatziekte krijgen en daarna stoppen met roken , leven gemiddeld 5 jaar langer en stellen een volgende hart- of vaatziekte met gemiddeld 10 jaar uit, vergeleken met patiënten die door blijven roken. Stoppen met roken heeft altijd zin, ongeacht de leeftijd waarop iemand voor het eerst hart- of vaatziekte krijgt.