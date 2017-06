Promotie: Kinderen met een aangeboren CMV infectie worden in de praktijk onvoldoende herkend en universele screening is essentieel om de juiste zorg aan deze kinderen te kunnen bieden

In haar proefschrift laat Julia Gunkel zien dat kinderen met een aangeboren CMV infectie onvoldoende herkend worden. Er wordt een pilot studie aanbevolen om het nut van universele screening op aangeboren CMV infectie in Nederland te beoordelen.

Gebruikmakend van een nationaal CMV-register werd de ziektelast van de infectie door Gunkel in kaart gebracht. Hieruit bleek dat circa 80% van het totaal aantal verwachtte kinderen niet werd herkend en/of gemeld. Adequate follow-up en vroege interventie was derhalve niet mogelijk. Ook internationaal schiet vroegtijdige herkenning tekort. Een aangeboren cytomegalovirus (CMV) infectie is wereldwijd de meest voorkomende virale infectie onder pasgeborenen en de meest voorkomende oorzaak van niet-genetisch gehoorverlies bij kinderen. Ongeveer 13% van de jaarlijks 855 in Nederland tijdens de zwangerschap geïnfecteerde kinderen vertoont verschijnselen bij de geboorte. De helft van de kinderen met deze symptomen zal lange termijn afwijkingen ondervinden. Van de bij de geboorte asymptomatische groep zal nog eens 18% op een later moment afwijkingen ontwikkelen, zich vaak uitend als gehoorverlies.

Een na de geboorte, via borstvoeding, opgelopen CMV infectie bij extreem vroeg geboren baby’s (minder dan 32 weken zwangerschapsduur) lijkt geen nadelige ontwikkeling te hebben op latere ontwikkeling en gehoor. Deze groep kinderen werd door Gunkel gedurende 6 jaar gevolgd. Behandeling van borstvoeding om CMV te elimineren lijkt voor deze groep vroeggeborenen dan ook niet noodzakelijk.