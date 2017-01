Promotie: Keratoconus: epidemiologie, behandeleffecten en economische evaluatie

Keratoconus is een ziekte van het hoornvlies die meestal begint in de puberteit of op jongvolwassen leeftijd. Over hoe vaak keratoconus in Nederland voorkomst was nog niets bekend; de jaarlijkse incidentie van keratoconus blijkt 1 per 7500 te zijn en de prevalentie blijkt 1 per 375 te zijn. In vergevorderde gevallen van keratoconus is een hoornvliestransplantatie de enige manier om de visuele functie te herstellen. De kwaliteit van leven van mensen met keratoconus neemt ernstig af als de visus slechter wordt of als mensen een hoornvliestransplantatie moeten ondergaan. Crosslinking is een relatief nieuwe behandeling die is gericht op het stoppen van de progressie van keratoconus; het stabiliserende effect bij volwassenen is tot tien jaar aangetoond en bij kinderen tot vijf jaar. De plek op het hoornvlies waar keratoconus de meeste vervorming heeft veroorzaakt is een voorspellende factor voor het succes van de crosslinking-behandeling. In Nederland is het aantal hoornvliestransplantaties gedaald na de invoering van crosslinking. Crosslinking brengt evidente korte termijn kosten met zich mee (€ 1.750 voor diagnostiek, behandeling en één jaar follow-up). Uit de kosten-baten analyse blijkt dat de verhouding tussen kosten en baten van crosslinking redelijk gunstig is (€ 54.384 per quality-adjusted life year); de hoeveelheid gewonnen kwaliteit van leven en de vermindering van de lange termijn kosten zijn in verhouding met de korte-termijn kosten van crosslinking. Als het stabiliserende effect van crosslinking twintig jaar blijkt te zijn dan wordt de verhouding tussen kosten en baten zeer gunstig (€ 10.149 per quality-adjusted life year).