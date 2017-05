Promotie: Karakterisering van prostaatkanker met behulp van ultra-hoog veld MRI

Dit proefschrift beschrijft de karakterisering van prostaatkanker met behulp van ultrahoog veld MRI. De voordelen van het gebruik van ultrahoog veld MRI worden beschreven, waaronder een toename van de signaal-ruis ratio van meer dan twee.

Met behulp van ultrahoog veld MRI wordt de agressiviteit van prostaattumoren in kaart gebracht. De onderzoeker gebruikt hiervoor 1H en 31P magnetische resonantie spectroscopie (MRS). Hiermee kan naar de celdeling en het energiemetabolisme van de tumor en het omringende gezonde weefsel gekeken worden zonder dat het nodig is het daadwerkelijke invasief weefsel te verkrijgen door een operatie of biopsie.