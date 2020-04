Promotie: "Jungle justice": Een analyse van volksgerichten in hedendaags Nigeria

Dany Tiwa (departement Rechtsgeleerdheid) verdedigt zijn proefschrift aan de Universiteit Utrecht op 17 april 2020. De titel van het proefschrift luidt: "Jungle justice": Een analyse van volksgerichten in hedendaags Nigeria.

Samenvatting

Het lynchen van vermeende criminelen is al minstens twee decennia gemeengoed in Nigeria. Dit werd echter dermate ernstig dat de Nigeriaanse senaat, op 28 september 2017, een wet goedkeurde voor het verbod op, en de bescherming van personen tegen lynchen, bendeacties en buitengerechtelijke executies. Het doel van deze studie is om te begrijpen wat gewone mensen ertoe aanzet om in aanraking te komen met buitenwettelijke moorden op vermeende daders. Daarnaast wordt onderzocht waarom het meest dichtbevolkte land van Afrika zeer veerkrachtig is ten opzichte van deze praktijken.

Hoewel er in het begin van de jaren 2000 veel is geschreven over buitenwettelijke moorden door burgerwachtgroepen in het land, is er zeer weinig wetenschappelijke aandacht besteed aan buitenwettelijke moorden door spontane menigtes. Andere onderzoeken, uit andere delen van de wereld, kijken vooral naar wat het verband is tussen buitenwettelijke moorden door bendes in verband met onderwerpen zoals burgerschap, burgerinitiatieven, maatschappelijke organisaties, democratie en staatssoevereiniteit. Dit onderzoek zal ingaan op de criminologische aspecten en onderzoekt het criminele gedrag en de misdaadbestrijding.

De studie maakt gebruik van een kwalitatieve mixed methods methodologie, door middel van individuele- en groepsinterviews met meer dan honderd informanten. Deze respondenten zijn gekozen volgens de principes van theoretische steekproeven en observaties van deelnemers aan burgerwacht- en politieactiviteiten. Tevens worden secundaire gegevens van de Nigeriaanse Nationale Vergadering en van een federaal hooggerechtshof in Port Harcourt meegenomen in het onderzoek. De studie maakt verder gebruik van situationele analyse, de postmoderne versie van grounded theory, en interpretatieve filosofische technieken om betekenis te extraheren en de gegevens te interpreteren.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de meeste respondenten geloven dat mensen de wet in eigen hand nemen, omdat ze de politie niet vertrouwen. Na nader onderzoek bleek dat de wanpraktijken van de politie zelf en verklaring voor dit wantrouwen te zijn.

Deze bevinding leidde tot de conclusie dat institutioneel wantrouwen het voor de politie vrijwel onmogelijk maakt om hun taak goed uit te voeren. De verhouding tussen de mensen en politie leidt tot een situatie die ik de 'institutionele wantrouwenval' heb genoemd.

De tweede belangrijke bevinding van deze studie is dat het, bovenop het wantrouwen van de politie, de perceptie is dat politiek leiders onbetrouwbaar zijn en de democratische instellingen van het land als corrupt worden bestempeld. Hierdoor krijgt men het gevoel krijgen dat de overheid deel uitmaakt van het probleem in plaats van de oplossing en voelen zij zich genoodzaakt om zelf oplossingen aan te dragen. De derde interessante bevinding van de studie is dat in veel gevallen van massale bestraffing en moord de collectivisatie van geweld en bestraffing plaatsvindt wanneer individuen persoonlijke doelen nastreven, zoals persoonlijke wraak, plezier en het tonen van mannelijkheid.

Ten slotte constateert de studie dat bende-straffen functioneel zijn - in de Durkheimse betekenis - voor de gemeenschappen waarin deze voorkomen. Een verklaring hiervoor is dat criminaliteitsincidenten, waarvan de auteurs en omstandigheden onbekend waren gebleven nu collectief en publiekelijk worden toegeschreven aan vermeende criminelen. Hierdoor wordt de intragroup, die normaal worden beschuldigd van dergelijke criminaliteit, tijdelijk geneutraliseerd.

Deze studie heeft veel implicaties voor de sociale theorie, waaronder het begrijpen van de relaties tussen anomie en wanorde, straf en moraliteit, en bovendien de relatie tussen kolonialisme en neoliberalisme.