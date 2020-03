Promotie Iva Vukusic: Serbian Paramilitaries in the Breakup of Yugoslavia

Servische paramilitairen

Hoewel er aanzienlijke variatie bestaat in verschillende conflicten, hebben ze één ding met elkaar gemeen—paramilitairen als gewelddadige actoren zullen voorlopig niet verdwijnen. In het voormalige Joegoslavië wordt in vrijwel alles dat over de oorlog is geschreven over paramilitairen gesproken en worden er incidenten beschreven waarbij eenheden burgers hebben verdreven en onschuldige mensen hebben vermoord of opgesloten. Er is echter nooit uitgebreid onderzoek gedaan naar specifiek Servische eenheden, die het meest talrijk waren, en die een decennium lang in drie oorlogsgebieden (Kroatië, Bosnië en Herzegovina en Kosovo) burgers aanvielen.

Geweld verklaard

Vukusic dook in de archieven van het Joegoslaviëtribunaal om antwoord te geven op vragen als waar, hoe, waarom en door wie deze belangrijke eenheden zijn opgericht, en hoe ze tijdens de oorlog en direct daarna functioneerden en zijn getransformeerd. Het proefschrift analyseert de aard en het doel van paramilitairen en de manieren waarop zij in contact staan met de staat en georganiseerde misdaad. Dit onderzoek belicht hoe eenheden werden opgericht om het aantal troepen te verhogen en een manier te bieden voor het Servische regime om een deel van het geweld uit te besteden aan schijnbaar onafhankelijke actoren. Het regime van Slobodan Milošević deed dat om oorlogsdoelen te bereiken, terwijl het zich ogenschijnlijk afzijdig hield van illegaal geweld dat diplomatiek verzet veroorzaakte.