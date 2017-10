Promotie: Ischemische hartziekten - Vroege herkenning en risicoverschillen

Pijn op de borst kan worden veroorzaakt door zuurstoftekort in het hart, maar is in de meeste gevallen afkomstig van andere organen en weefsels zoals spieren, ribben, de spijsverteringsorganen, de longen of de rug. Vroegtijdige herkenning en behandeling van zuurstoftekort in het hart (angina pectoris of hartinfarct) verbetert de prognose. Maar niet bij iedereen komen de klachten overeen. Hoe herken je deze beter?

Niet alle patiënten met zuurstoftekort in het hart hebben klachten van een drukkend of beklemmend gevoel op de borst. Vooral patiënten met suikerziekte, ouderen en vrouwen hebben vaak minder duidelijke klachten. Dit maakt het stellen van een diagnose bij patiënten met verdenking op zuurstoftekort in het hart lastig. In dit proefschrift heeft Bank geprobeerd de diagnostische aanpak van pijn op de borstklachten te verbeteren. Ze heeft daarvoor onderzoek gedaan naar bloedtesten en signaalstofjes die de vroegtijdige herkenning van zuurstoftekort verder kunnen versnellen. Bovendien is onderzocht of er verschillen bestaan in hoe vaak klachten van pijn op de borst worden veroorzaakt door zuurstoftekort in het hart. Dit is vergeleken bij mannen en vrouwen, en bij patiënten van Aziatische afkomst en patiënten van Europese afkomst. Conclusie is dat artsen met de gevonden verschillen rekening moeten houden bij de diagnostische aanpak van patiënten met pijn op de borst.