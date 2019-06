Promotie: Is 'porque' meer zoals 'because' of zoals 'omdat'? Een onderzoek naar causaliteit en subjectiviteit in Spaanse omgedraaide causale connectieven

Op vrijdag 7 juni 2019 verdedigt Andrea Santana Covarrubias haar proefschrift Is 'porque' meer zoals 'because' of zoals 'omdat'? Een onderzoek naar causaliteit en subjectiviteit in Spaanse omgedraaide causale connectieven in het Academiegebouw.

Verbondenheid is een inherente eigenschap van een discourse: We genereren een mentale representatie van een discourse door informatie-eenheden van een tekst met elkaar in verband te brengen.

Subjectiviteit

Uit eerder onderzoek is gebleken dat sommige causale connectieven gespecialiseerd zijn in het uitdrukken van subjectieve causale relaties, terwijl andere gespecialiseerd zijn in het uitdrukken van objectieve causale relaties. Verschillende corpusstudies hebben deze systematische variatie wat betreft subjectiviteit in verschillende talen aan het licht gebracht. Er zijn echter geen gedetailleerde gegevens in het Spaans vanuit dit cognitieve perspectief.

Omgedraaide causale connectieven

Dit proefschrift beoogt de relevantie van causaliteit en subjectiviteit voor het gebruik van omgedraaide causale connectieven in het Spaans te onderzoeken. De belangrijkste onderzoeksvraag is of de Spaanse omgedraaide causale connectieven een systematische variatie vertonen wat betreft subjectiviteit.

Systematische variatie

Uit de resultaten is gebleken dat deze connectieven in het Spaans subjectiviteit niet zo evident coderen als in andere talen. In vergelijking met andere talen maken het Spaans en het Engels geen onderscheid tussen subjectiviteit in het lexicon van causale verbanden. De hypothese dat causale verbanden van alle talen een systematische variatie vertonen in termen van subjectiviteit zou daarom heroverwogen moeten worden. Het lijkt erop dat sommige talen subjectief onderscheid maken in het lexicon van connectieven, terwijl andere dat niet doen. Daarom zouden we de systematisering van omgedraaide causale connectieven moeten begrijpen in termen van mate van subjectiviteit.