Promotie: Inzicht in herstelvermogen van hersenen na een herseninfarct belangrijk voor betere revalidatietechnieken

Ondanks nieuwe behandelingen van het acute herseninfarct blijven veel patiënten op de lange termijn ernstig gehandicapt. De plasticiteit van de hersenen, het vermogen zich te her-programmeren na schade, kan bijdragen aan herstel. Het begrijpen van de onderliggende mechanismen vormt de kern van dit proefschrift. Er is gebruik gemaakt van moderne MRI technieken, waarbij de activiteit van de hersenen en verbindingen tussen hersengebieden in kaart kunnen worden gebracht. Afasie is een stoornis van praten, lezen en begrijpen. Bij de meeste mensen zit het taalcentrum links in de hersenen. In ons onderzoek tonen we aan dat vooral de linkerhersenhelft belangrijk is bij herstel als in deze hersenhelft een beroerte is opgetreden. Echter, de rechterhersenhelft kan ook een bijdrage leveren, maar deze is afhankelijk van de fase waarin het herstelproces verkeert. De verbindingen tussen taalgebieden in de rechterhersenhelft zijn daarbij medebepalend voor de uiteindelijke taalfunctie. Bij herstel van een verlamming toont ons onderzoek aan dat gevoelsprikkels vanuit de aangedane hand naar hersengebieden die verantwoordelijk zijn voor het aansturen van de spieren belangrijk zijn bij een optimaal herstelproces. Deze kennis kan bijdragen aan verbetering van revalidatietechnieken. Tenslotte is onderzoek gedaan naar de rol van de kleine hersenen bij dyslexie, een stoornis in leesvaardigheid en spellen, die niet het gevolg is van een beroerte of beschadiging. Hoewel volwassenen met dyslexie een mild aangedane functie blijken te hebben van de kleine hersenen, lijkt er geen oorzakelijke rol bij de problemen met lezen. Er werden bovendien geen veranderingen aangetoond van de structuur van de kleine hersenen.