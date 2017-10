Promotie: Invoering van iteratieve reconstructie voor CT in de patiëntenzorg

De afgelopen decennia is het aantal CT-scans dat per jaar wordt gemaakt enorm toegenomen. Waar in 1991 nog 400.000 CT-scans in Nederland werden gemaakt, was dit aantal in 2014 naar 1,4 miljoen gestegen. Omdat een patiënt bij het maken van een CT wordt blootgesteld aan schadelijke röntgenstraling, wordt deze alleen gemaakt wanneer dit medisch gezien noodzakelijk is. Daarbij is het nodig dat de hoeveelheid röntgenstraling die wordt toegediend zo laag mogelijk wordt gehouden. Aan de andere kant zorgt een lagere hoeveelheid röntgenstraling echter ook voor een slechtere beeldkwaliteit. Er is dan ook een goede balans nodig tussen een zo laag mogelijke hoeveelheid röntgenstraling en toch voldoende beeldkwaliteit om de diagnose te kunnen stellen. Den Harder onderzocht de mogelijkheden hiervoor.

Diverse technische ontwikkelingen hebben het mogelijk gemaakt om de stralingsdosis te verlagen. Één van deze technieken is in een ingewikkeld wiskundig algoritme dat iteratieve reconstructie wordt genoemd. In dit proefschrift onderzocht Den Harder de kansen en uitdagingen rondom het invoeren van iteratieve reconstructie in de patiëntenzorg. Uit haar proefschrift blijkt dat met behulp van iteratieve reconstructie de hoeveelheid röntgenstraling bij CT substantieel kan worden verlaagd zonder dat dit ten koste gaat van de beeldkwaliteit. Iteratieve reconstructie wordt daarom steeds vaker toegepast in de patiëntenzorg. Doordat de hoeveelheid röntgenstraling bij CT aanzienlijk kan worden verlaagd, vormt de stralingsdosis geen belemmering meer en kunnen 2D röntgenfoto’s voor sommige indicaties mogelijk vervangen worden door een 3D CT-scan met een lage stralingsdosis.