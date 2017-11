Promotie: Invloed van bewolking op zonne-energie

De invloed van de variabiliteit in bewolking op zonne-energie is goed te begrijpen, maar moeilijk te vatten, schrijft Boudewijn Elsinga in zijn proefschrift.

Fotovoltaïsche zonne-energie (PV) is een techniek om de volop aanwezige energie van de zon om te zetten in elektriciteit en vormt een groeiend aandeel in de elektriciteitsvoorziening van de toekomst. De mate waarin de PV-capaciteit momenteel wordt uitgebreid vormt een uitdaging voor de bestaande, gecentraliseerde elektriciteitsvoorziening.

Het opwekken van zonne-energie kan alleen overdag, en varieert vanwege deels bekende en deels onbekende invloed van wolken. Het is van belang de opbrengst, en de variabiliteit ervan te kwantificeren en te kunnen voorspellen zodat het wisselende vermogen effectief geïntegreerd kan worden in de bestaande infrastructuur.

Succesvolle integratie van grote hoeveelheden PV hangt af van het op waarde schatten van de te verwachten correlatie tussen de pieken en dalen in opbrengst. Korte-termijn voorspellingen, dus weten of er een piek of dal aan zal komen in het elektriciteitsnetwerk, zijn essentieel voor een smart grid waarin ook op- of ontladen van slimme elektrische voertuigen of het in- en uitschakelen van snel schakelend buffervermogen wordt ingepland.