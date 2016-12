Promotie: Afgifte van RNA-therapeutica met behulp van lipide nanodeeltjes

RNA-interferentie (RNAi) met kleine RNA-moleculen genaamd siRNA’s maakt het mogelijk om heel specifiek elk gewenst eiwit in een cel uit te schakelen. Deze techniek kan ook van groot belang zijn in de geneeskunde om ziekte veroorzakende eiwitten uit te schakelen, maar deze siRNA’s hebben niet de chemische eigenschappen die normaal gesproken van een geneesmiddel verwacht worden. Zo worden ze snel afgebroken of uitgescheiden als ze worden toegediend in het lichaam en kunnen ze de cel waarin ze moeten werken niet gemakkelijk bereiken.

Om toepassing in menselijke patiënten toch mogelijk te maken, ontwikkelde promovendus Erik Oude Blenke lipide nanodeeltjes. Dit zijn kleine bolletjes die bestaan uit vet-achtige stoffen, die fungeren als een soort capsules van rond de 100 nanometer groot waarin de RNA-therapeutica verpakt zitten en die via een infuus in de bloedbaan toegediend kunnen worden. De nanocapsules beschermen de siRNA’s tegen afbraak en zorgen dat ze niet uitgescheiden worden. Oude Blenke rustte lipide nanodeeltjes uit met moleculen waardoor ze de cel waarin ze moeten werken kunnen herkennen en daar beter in worden opgenomen.

De populaire nieuwe techniek CRISPR-Cas9 vertoont veel overeenkomsten met RNA-interferentie. Zo kan het ook eiwitten uitschakelen of corrigeren (maar dan op DNA-niveau) en wordt er ook al gespeculeerd over toepassingen in menselijke patiënten. Helaas is een andere overeenkomst dat ook deze techniek niet zo eenvoudig te vertalen is naar toepassing in de patiënt. In zijn proefschrift beschrijft Oude Blenke ook de potentiële rol van lipide nanodeeltjes om het mogelijk te maken deze techniek als geneesmiddel in te zetten.