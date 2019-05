Promotie: Intestinal Organoids as a Patient-Specific Model System for Congenital Diarrheal Disorders

De darm heeft in het menselijk lichaam een onmisbare rol. Zonder onze darmen zouden we geen voedingstoffen kunnen opnemen, geen elektrolyten, en geen water. Om al deze processen te reguleren, produceert de darmwand stoffen die nodig zijn voor de afbraak en opname van voedingsstoffen. Daarnaast beschermt de darm tegen ziekteverwekkers die we binnenkrijgen. Al deze complexe processen worden grotendeels gereguleerd door één enkele laag cellen, het darmepitheel. Als er ondanks alles toch schade optreedt aan dit darmepitheel wordt dat normaal weer razendsnel hersteld door snel delende stamcellen. Soms wordt er echter een kind geboren met een afwijking in het DNA waardoor de darm-balans nooit tot stand kan komen. Dit kan bij ernstige gevallen zorgen voor hevig braken, diarree, en gebrek aan water- of voeding opname. Soms is dit helaas dusdanig ernstig dat het kind hieraan kan sterven. Omdat deze ziekten erg zeldzaam zijn is het vaak niet duidelijk hoe zo’n ziekte precies ontstaat of hoe we het kunnen genezen. Ongeveer tien jaar geleden werd in Utrecht een techniek ontwikkeld die het mogelijk maakt om de darm stamcellen van een patiënt in leven te houden in het laboratorium, als zogeheten mini-darmen. Daardoor werd het voor het eerst mogelijk om levende darmcellen met zeldzame darmziekten te bestuderen in het lab. Mijn proefschrift beschrijft hoe we deze mini-darmen hebben gebruikt om de oorzaak van drie verschillende zeldzame darmziekten bij kinderen te onderzoeken. Daardoor begrijpen we nu beter het gedetailleerde ziekteverloop bij deze aandoeningen, en zijn we wellicht weer een stap verder bij een behandeling voor deze ernstige ziekten.