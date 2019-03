Promotie: Interventional nuclear imaging for radioembolistation guidance

In dit proefschrift wordt de ontwikkeling en toepassing van een nieuwe beeldvormende modaliteit onderzocht. Deze nieuwe modaliteit kan simultaan nucleaire en fluoroscopie beelden opnemen in de interventiekamer ten behoeve van de geleiding van radioembolisatie procedures van de lever. De efficientie van zulke radioembolisatie procedures kan worden verhoogd wanneer nucleaire informatie direct beschikbaar is voor de interventieradioloog. Dit maakt het mogelijk om de verdeling van de radioactiviteit in de lever, het ongewenst voorkomen van activiteit buiten de lever en het schatten van de hoeveelheid radioactiviteit in de longen te beoordelen. Dit kan worden bereikt met onze nieuw ontwikkelde detector.

Een dual-layer detector, bestaande uit een gamma camera met conebeam collimator geplaatst achter een röntgendetector, bleek in staat zulke simultane beelden op te nemen. Onderzoek liet zien dat de hoeveelheid activiteit in de longen met een kleine constante fout binnen een paar seconde in de interventiekamer kan worden afgeschat. Ook kunnen er snelle SPECT scans van de lever in de interventiekamer worden gemaakt met deze detector, waarmee belangrijke dosis berekeningen kunnen worden gedaan.

Concluderend werd een detector voor simultane opname van nucleaire en fluoroscopie beelden ontwikkeld en werd bekeken of het gebruik van deze detector radioembolisatieprocedures kan verbeteren.