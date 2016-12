Promotie: Interactieve textuuranalyse in CT-scans van de thorax

Het intekenen van organen of afwijkingen in medische beelden is erg arbeidsintensief. Dit proefschrift beschrijft interactieve methoden om het annoteren van CT-scans van de longen te vergemakkelijken. Het deel van de scan waarin de arts of onderzoeker geïnteresseerd is wordt automatisch opgedeeld in kleinere gebiedjes (volumes of interest of VOI’s). Elk gebiedje krijgt een label, bijvoorbeeld ‘normaal longweefsel’ of ‘longweefsel met verminderde dichtheid’. De gebruiker bekijkt de labels in een deel van de scan en verbetert ze waar nodig. Een classificatiealgoritme gebruikt de verbeterde en goedgekeurde labels om te leren hoe het VOI’s moet annoteren. Vervolgens voorspelt het de labels in een ander deel in de scan. Ook hier verbetert de gebruiker verkeerde labels en leert het classificatiealgoritme van deze informatie. Door deze cyclus van voorspellen, verbeteren en leren wordt het classificatiealgoritme steeds beter.

De eerste taak waarop het interactieve classificatiealgoritme is toegepast, is het onderscheiden van normaal en verschillende soorten abnormaal longweefsel in CT-scans van patiënten met interstitiële longziekten. Hierbij zijn verschillende varianten op het basisalgoritme vergeleken. Het beste classificatiealgoritme voorspelde het label van gemiddeld 88% van de VOI’s correct. Daarnaast is interactieve classificatie gebruikt om longen te onderscheiden van omliggend weefsel. Gemiddeld moesten gebruikers hiervoor het label van 2% van de VOI’s aanpassen, wat 9 minuten per scan kostte. De interactief verkregen segmentaties kwamen goed overeen met handmatige segmentaties. Tenslotte is het algoritme succesvol gebruikt voor het bepalen van het longvolume dat normaal in staat was om zuurstof op te nemen in scans van patiënten die beademd werden.