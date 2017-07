Promotie: Insulinebehandeling bij diabetespatiënten biedt geen verhoogd risico op borstkanker

Promovenda Heleen Bronsveld onderzocht of diabetes, in het bijzonder de behandeling met insuline, samenhangt met het ontstaan en de verdere ontwikkeling van borstkanker bij vrouwen. Dit is van belang voor de volksgezondheid omdat een groot gedeelte van de bevolking te maken krijgt met diabetes en/of borstkanker. Daarnaast hebben eerdere studies laten zien dat vrouwen met diabetes een 20% hoger risico hebben op het ontwikkelen van borstkanker en een 50% hoger overlijdensrisico na diagnose van borstkanker, ten opzichte van vrouwen zonder diabetes.

Bronsvelds belangrijkste bevinding is dat behandeling met verschillende insulinesoorten bij patiënten met diabetes het risico op borstkanker niet verhoogt. Een geruststellend resultaat, aangezien insuline essentieel is voor de behandeling van patiënten met type 1 en type 2 diabetes. Daarnaast vond Bronsveld geen duidelijk verband tussen enerzijds het subtype borstkanker dat een vrouw ontwikkelt, en anderzijds het wel of niet hebben van diabetes en/of behandeling met insuline.

Signaalroutes

Bronsveld vergeleek voor haar onderzoek eiwit- en genexpressie in borsttumoren van vrouwen met diabetes die behandeld zijn met of zonder insuline, en borsttumoren van vrouwen zonder diabetes. Op basis van haar onderzoek concludeert ze dat diabetes en het gebruik van verschillende insulinesoorten waarschijnlijk geen sterke invloed hebben op (insulinegerelateerde) signaalroutes die betrokken zijn bij de ontwikkeling van borsttumoren bij vrouwen.