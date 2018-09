Promotie: Innovatieve technieken om speekselklierweefsel te onderzoeken en de rol van CCL25 en CCR9-positieve T-helpercellen in het syndroom van Sjögren

Het syndroom van Sjögren (SjS) is een systemische, reumatische auto-immuunziekte waarbij klachten van droogte van ogen en mond, vermoeidheid en spier- en gewrichtspijn op de voorgrond staan. Daarnaast hebben patiënten een sterk verhoogd risico op het ontwikkelen van non-Hodgkinlymfoom. Kenmerkend voor SjS zijn ontstekingen in de speekselklieren en autoantistoffen in het bloed. Het speekselklierbiopt dat wordt afgenomen om te beoordelen of er ontsteking in de speekselklieren aanwezig is, heeft een belangrijke plaats in de diagnostiek van SjS. Het onderzoek in dit proefschrift is gericht op het ontwikkelen van nieuwe technieken om de ontstekingen in het speekselklierweefsel beter te begrijpen: epigenetische celtelling middels celspecifieke DNA-modificaties en analyse van het speekselkliersecretoom waarbij eiwitten die door het biopt worden geproduceerd worden gemeten. Bovengenoemde nieuwe technieken kunnen grote hoeveelheden informatie op een objectieve, gestandaardiseerde manier uit een relatief kleine hoeveelheid speekselklierbiopsiemateriaal opleveren, bijvoorbeeld voor prognose en diagnose. Dit levert tevens een grote bijdrage aan de kennis over lokale ontsteking en weefselschade in SjS en zou kunnen worden toegepast in toekomstig geneesmiddelenonderzoek met SjS-patiënten. In het bijzonder is de rol bestudeerd van CCR9+ T-helpercellen, die een cruciale rol in de klierontsteking zouden kunnen spelen. CCR9+ Th-cellen kunnen een belangrijke rol spelen in de vorming van ontstekingen in de speekselklieren en de productie van autoantistoffen. CCR9+ Th-celaantallen zijn verhoogd in het bloed en speekselklierweefsel van SjS-patiënten en deze cellen produceren hoge concentraties van ontstekingsbevorderende stoffen en activeren B-cellen tot het maken van antistoffen. Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen of CCR9+ Th-cellen een geschikt therapeutisch doelwit zijn.