Promotie: Innovaties op het gebied van patiëntgericht borstkankeronderzoek

Het cohort multiple randomized controlled (cmRCT) trial design is een nieuwe methode om gerandomiseerde trials (RCTs) te verrichten, waarbij meerdere RCTs in een longitudinaal cohort ingenesteld kunnen worden. Deze nieuwe onderzoeksmethode is ontwikkeld om disappointment bias en uitval uit RCTs te verminderen, alsmede generaliseerbaarheid van studieresultaten te vergroten.

Deel 1 van dit proefschrift bestaat uit een ethische evaluatie en klinische implementatie van het cmRCT design in een borstkanker setting. In dit deel wordt aangetoond dat het cmRCT design klinisch toepasbaar en ethisch verantwoord is, en dat er klinisch relevante studies uit kunnen voortvloeien.

In deel 2 van het proefschrift ligt de nadruk op patiënt-gerapporteerde uitkomsten (PROs). In dit deel wordt aangetoond dat PROs kunnen dienen als primaire uitkomstmaat in RCTs (i.e. BRIOS trial), en is gekeken of health-apps een goede methode zijn om PROs te verzamelen. Tot slot wordt de ontwikkeling en evaluatie van de verkorte, efficiëntere versie van de BREAST-Q kwaliteit van leven vragenlijst gepresenteerd (i.e. BREAST-Q Computerized Adaptive Testing). Deze innovaties op het gebied van patiënt-gericht borstkankeronderzoek hebben als doel om patiënten actiever te betrekken bij onderzoek en innovaties sneller bij patienten terecht te laten komen.