Promotie: Influenza ziektelast en influenzavaccinatie in kanker

In dit proefschrift worden verschillende aspecten van influenza en influenzavaccinatie bij volwassen patiënten met kanker beschreven. Het eerste gedeelte beschrijft de ziektelast van influenza in deze patiëntencategorie, waarbij enerzijds de incidentie van influenza en andere respiratoire virusinfecties bij patiënten met een acute myeloïde leukemie (AML) met koorts en/of respiratoire klachten is onderzocht, anderzijds is onderzocht of influenza oversterfte veroorzaakt in patiënten met kanker in Nederland. Influenza en respiratoire virusinfecties waren in 44% van de gevallen de oorzaak van koorts en/of respiratoire klachten, met influenza als meest voorkomende verwekker. Tijdens influenzaseizoenen bestaat een trend voor meer sterfte van patiënten met kanker. Tevens was er een trend voor een positieve associatie tussen influenza-incidentie en sterfte.

In het tweede gedeelte wordt de effectiviteit (uitgedrukt in serologische respons) van influenzavaccinatie in patiënten die worden behandeld met chemotherapie en het optimale moment van vaccineren tijdens chemotherapie beschreven alsmede de vaccinatiegraad van deze categorie patiënten in Nederland. Zowel bij borstkankerpatiënten als darmkankerpatiënten werd een goede serologische respons op influenzavaccinatie tijdens behandeling met chemotherapie vastgesteld. Borstkankerpatiënten hadden een significant betere serologische respons wanneer kort na de chemotherapie werd gevaccineerd in vergelijking met late vaccinatie, dit verschil was niet aanwezig bij darmkankerpatiënten. Aanvullend op de serologische respons op de vaccinantigenen werd de breedte van de respons op influenzavaccinatie onderzocht in borstkankerpatiënten met een microarray. Geconcludeerd werd dat er sprake was van een brede serologische respons. De vaccinatiegraad van patiënten met kanker met chemotherapeutische behandeling was 59%. Met richtlijnen zou de vaccinatiegraad kunnen worden verbeterd.