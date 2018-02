Promotie: Inflammatie in negatief remodelleren van het hart

Het doel van dit proefschrift was om meer inzicht te krijgen in de ontstekingsreacties in het hart na een hartinfarct en tijdens drukoverbelasting op het hart.

Remmende receptoren om ontstekingscellen zijn belangrijk bij het controleren van de ontstekingsreactie . We onderzochten de rol van Leukocyte-Associated-Immunoglobin-like Receptor 1 (LAIR-1) na een hartinfarct. We vonden dat de LAIR-1-expressie op circulerende monocyten en neutrofielen verhoogd is bij patiënten met een hartinfarct. Maar de afwezigheid van LAIR-1 bij muizen had geen invloed op de infarctgrootte of cardiale remodellering.

Het transversale aorta constrictie (TAC)-model wordt gebruikt om verschillende cardiovasculaire ziekten te bestuderen. We gebruikten het TAC-model om de rol van complement 5a Receptor (C5aR) en Growth differentiation factor (GDF) 15 te onderzoeken. Onze hypothese was dat er minder negatieve remodellering van het hart zou zijn in afwezigheid van C5aR, maar we konden dit niet bevestigen. GDF knock-out muizen (GDF15 - / -) vertoonden een slechtere remodeling van het hart in vergelijking met WT-muizen na TAC. We onderzochten ook de ontstekingsreactie in GDF15 - / - muizen na TAC, maar het lijkt erop dat er na TAC nauwelijks invloed is van GDF15 op ontsteking.

Hoge GDF15-spiegels zijn in verband gebracht met slechter prognose bij veel ziekten, zowel cardiovasculair als niet-cardiovasculair. De niveaus van GDF15 waren nog nooit bestudeerd bij patiënten met perifeer vaatlijden (PAD). We hebben de associatie van GDF15 met amputatie en mortaliteit onderzocht en we vonden dat ook bij PAD-patiënten hoge niveaus van GDF15 gerelateerd zijn aan een slechtere uitkomst.