Promotie: Inflammatie als therapeutisch doelwit voor cardiovasculaire ziekten

In dit proefschrift hebben wij onderzoek gedaan naar de rol van ontsteking in het ontstaan van het acuut hartinfarct en hartfalen en gekeken naar manieren om ontsteking te remmen als potentiële nieuwe therapie. We weten dat na een acuut hartinfarct er een ontstekingsreactie optreedt waarbij er ontstekingscellen naar het hart komen. Onderzoek in diermodellen van het hartinfarct en hartfalen hebben laten zien dat het weghalen of remmen van delen van deze ontstekingsreactie kunnen zorgen voor een verbetering van het ziektebeeld. Specifieke ontstekingsremmers zijn dus in potentie een aangrijpingspunt voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Eén van de ontstekingseiwitten onderzocht in dit proefschrift is het “NLRP3 inflammasome”. Remming of het wegnemen van dit eiwitcomplex heeft een positief effect in een varkensmodel van het hartinfarct en een muismodel van hartfalen veroorzaakt door drukoverbelasting. De dieren laten een verbetering van de hartfunctie zien ten opzichte van de dieren behandeld met een placebo of dieren dit het eiwitcomplex wel bezitten. Concluderend onderstreept dit proefschrift het belang van de ontstekingsreactie in de schade die ontstaat na een hartinfarct en de rol die het speelt in hartfalen. Middelen die ontsteking remmen kunnen mogelijk de behandeling van patiënten verbeteren. Verder onderzoek dient uit te wijzen of deze effectief en veilig zijn in patiënten met zowel het acute hartinfarct als hartfalen.