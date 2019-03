Promotie: Individualized cardiovascular disease prevention: risk-factors, risk-prediction, and clinical implementation

Cholesterolverlagers, bloeddrukverlagers en antitrombotische medicijnen zijn enkele middelen die artsen ter beschikking hebben voor de preventie van hart- en vaatziekten (HVZ). Idealiter wegen voor iedere gebruiker de voordelen van de therapie zwaarder dan de nadelen (kosten en schade). Voor elk individu ligt de balans tussen de voor- en nadelen net anders. De voordelen van de therapie hangen af van onder andere de risicofactoren, het risico op HVZ, de therapie zelf en het risico van een 'concurrerende gebeurtenis' zoals de dood als gevolg van maligniteit. Gepersonaliseerde therapie-effecten kunnen een uitgangspunt vormen voor de risicodiscussie tussen arts en patiënt, die tot gezamenlijke besluitvorming moet leiden.

In dit proefschrift hebben we 'traditionele' risicofactoren onderzocht, modellen ontwikkeld om levenslange therapie-effecten in te schatten en de klinische implicaties van het gebruik van de modellen en schattingen onderzocht. We vonden dat, hoewel de body mass index(BMI) als voorspeller weinig aan kortetermijnvoorspellingsmodellen toevoegt, mensen met een hoog percentage vetweefsel rondom de organen wel een verhoogd risico op overlijden hebben. Tevens verbeteren de voorspellingsmodellen niet indien verandering van bloeddruk na het starten van de medicatie als voorspeller wordt toegevoegd. Daarnaast hebben we het LIFE-CVD-model ontwikkeld, dat gepersonaliseerde schattingen voor het (levenslange) effect van preventiestrategieën berekent. Dit model is opgenomen in een online tool. Verder ontdekten we dat mensen over het algemeen een grotere winst in gezonde levensverwachting van preventieve therapie wensen dan klinisch haalbaar is, maar ook dat het verstrekken van gepersonaliseerde schattingen motiverend is om de voorgeschreven medicijnen in te nemen